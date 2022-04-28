中国教育部宣布五一假期原则上非必要不离校

中国教育部宣布，“五一”假期原则上非必要不离开学校，也不到其他地方旅行。

据中国澎湃新闻报道，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰，今天（28日）在新闻发布会上公布，如果必须到外地去，离开学校再返校过程中，一定要做好行程轨迹记录和健康监测。入校之前，一定要做好相关的检测，确保安全才能够进入校园。

王登峰强调，要提高思想认识，坚持外防输入、内防反弹的总策略和动态清零总方针坚决不能动摇；要增强各级各类学校对冠病病毒变异毒株，特别是奥密克戎病毒的特点、传播性特点的全面认识。

中国文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇今天在另一个新闻发布会上，呼吁游客密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游，提前了解出发地、目的地防控政策。出游期间自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等当地疫情防控规定，与其他游客保持间距，避免聚集，避免在博物馆展厅等密闭公共区域内进食。

据央视新闻报道，李晓勇也要求旅行社严格执行疫情防控工作指南，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游；严格落实旅行社企业暂停经营出入境团队旅游业务、暂停经营进出陆地边境口岸城市跨省团队旅游业务。

旅行社也要对旅游产品进行安全风险评估，合理控制团队规模，做好游客的信息采集、健康查验、体温监测。严格落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求。做好游客在乘车、入住、参观、就餐等环节的疫情防控提醒。