中国大陆称解放军在台海组织军事行动应对美“挑衅行径”

中国大陆国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非今天（28日）说，针对美国“窜访挑衅行径”，解放军已在台海周边海空域组织了相关军事行动。

根据“国防部发布”今天发布的文字实录，中国大陆国防部今天召开例行记者会，谭克非在记者会上说，针对民进党的谋“独”挑衅和外部势力干涉图谋，中国大陆今后绝不姑息，将继续以果断行动展示捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。

针对美国官员近期呼吁要坚决履行协防台湾承诺，像协助乌克兰一样协助台湾，持续提升台湾自卫能力，谭克非说，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。

他称，美国有关官员近期一再发表涉台错误言论，另有国会议员访台，这与美国不支持“台独”的承诺严重不符，中国大陆对此表示坚决反对。

美军伯克级导弹驱逐舰桑普森号（USS Sampson）前天通过台湾海峡，中国大陆解放军东部战区昨天回应称，东部战区对此组织兵力全程跟监警戒。

中国大陆国台办新闻发言人马晓光昨天也在发布会上回应称，台湾问题事关中国核心利益，绝不允许也坚决反对任何外来干涉，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎重妥善处理涉台问题，不要再做破坏台海和平稳定、升级台海局势紧张的事情。