曾江猝死港检疫酒店 张竹君：酒店无需事事询问官方

香港资深演员曾江昨天（27日）被发现在尖沙咀检疫酒店房间内猝死，有消息称其家人曾到酒店送药，但酒店拒为其开门，并称需询问卫生署。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君今天（28日）回应时说，酒店应以常理考虑受检人士提出的要求是否合理，无需每件事亦询问官方。

据香港《星岛日报》报道，张竹君今天下午在疫情记者会上回应时说，得知食卫局辖下有指定检疫酒店计划办事处已在跟进工作。

她说，根据闭路电视记录，周二（26日）晚上，该名人士（曾江）的家人曾将一包药物送到酒店，酒店员工当晚在不久后已将药物送予该名人士。该名人士当晚8时许曾致电酒店询问，在晚上9时前，他已在房门外取得药物。

张竹君还说，酒店应以常理考虑受检人士提出的要求是否合理，不需每件事亦询问官方。经法医初步化验，该名人士的检测呈阴性，他早前进行的快速检测亦为阴性。

她提到，没有卫生署人员巡查检疫酒店，但受检人士在酒店内需每日做快测，并会有检测承办商人员在检疫第三天为受检人士进行抽样核酸检测。当日有承办商人员拍门做检测，因没人应门，而通知酒店职员跟进。

被问到政府会否考虑允许长者在家中接受检疫时，张竹君则说，特别照顾的人士，例如身体欠佳等，可安排非同行的照顾者一同入住酒店，并指有关同事会留意整体安排是否需加强。