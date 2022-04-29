李家超：争取与大陆通关将是当选后首要任务

香港特首参选人李家超将于今天（29日）早上11时公布政纲，引发各界人士关注；公布政纲前夕，李家超昨晚发文强调，若他当选，争取与大陆通关会是首要任务。

李家超昨晚透过面簿帖文称，他理解“通关”对香港市民来说是头等大事，若他当选，会将“通关”视为他首要任务。他说，根据过去的合作经验，香港与中国大陆的工作模式虽有不同，但透过坦诚沟通，定会找到对接的方案，在风险可控的情况下，争取逐步恢复。

除了与中国大陆通关，李家超说，香港也要重建并加强与国际的联系，说好香港故事。在抗击疫情许可下，香港官员和领袖应多到海外和大陆，宣传香港的优势和机遇。

在冠病疫情下，香港往返大陆和外地需要隔离检疫，导致旅客大减，影响市民探亲、营商和旅游，社会近期也呼吁港府尽快开放与大陆和外国通关，以协助恢复经济。不过，李家超的帖文只提及与大陆通关，未回应外界提倡与澳门或对外通关的请求。

在另一则帖文中，李家超还提及房屋问题，称要加快兴建公营房屋；降低公屋申请门槛及简化审批程序；加快推展“明日大屿”及“北部都会区”两大计划，以增加土地供应；舒缓住房面积小的问题，提升人均居住面积。李家超认为，房屋问题的核心问题是要加快建屋，增加供应，必须要多管齐下压缩建屋程序。

据香港《星岛日报》引述消息人士透露，由于政府日后将会推动多个大型发展项目，潜在土地的供应将会增加，有条件增加港人的人均居住面积；消息人士透露，李家超留意到部分基层市民虽然收入不高，但月薪仍高过公屋申请门槛，导致无法申请轮候公屋，因此日后将会建议把有关门槛降低。

除了关注上述两大问题，李家超还在另一则帖文强调自己也关注社会民生和经济发展，十分重视青年政策，认为要创造更好的条件，帮助青年全面把握发展机会；他同时强调自己会提升整体安老服务素质，增设服务设施，确保年长者老有所依；李家超也提到自己非常赞成推动家庭友善措施，优化各项支援在职妇女的服务或措施。

李家超将于今早11时在湾仔会议展厅举行政纲简介会，并邀请地区和基层代表出席，简介会后设有传媒答问安排。随后李家超将于明天晚上出席各电子传媒举行的论坛，回应市民提问。

据悉，李家超的政纲将相对精简，以提出原则及远景为主，主要涉及四大范畴，包括提升政府管治能力、安居、提升香港国际竞争力、以及关怀社会。