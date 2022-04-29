台前副总统陈建仁：与病毒共存关键是降低重症和死亡率

台湾前副总统陈建仁说，奥密克戎致台湾确诊人数呈现几何级数增加，与病毒共存策略的重点，是把重症与死亡降至最低。

据联合新闻网报道，陈建仁昨天晚上在面簿发文，以美国、法国、以色列为例说，这些国家先后在1月达到流行的最高峰，每百万人口每天平均确诊人数分别高达2426、5436、10968人。香港和韩国则先后在3月达到流行的最高峰，每百万人口每天平均确诊人数分别高达8764、7894人。

台湾的高峰在4月26日，每百万人口每天平均确诊人数是182。且每百万人口每天的平均确诊死亡数是0.01，致死率也由1月中旬的0.6%逐渐下降至4月底的0.03%，这些数据台湾目前都是最低的。

陈建仁说，未来疫情预测对现阶段的防疫工作没有任何帮助，而且误用外国数据进行台湾疫情的推测，不仅不合时宜，而且造成不必要的恐慌。因为变异株的感染者，有相当高比率是无症状感染者，大多数未接受任何检验，特别是在高疫苗覆盖率的地区，有更多感染者属于无症状感染，确诊病例的估计是相当容易有偏差。

陈建仁强调，最近美国疾病管制与预防中心（CDC）的血清流行病学调查指出，美国在今年2月前，已有1.9亿人（全人口的58%）感染，但是官方纪录却只有7510万例，这些官方无纪录者，大多数是未诊断、无症状或未通报者。只有进行血清流行病学研究，掌握已经感染的人数，并且推算出感染而未接受检验者的百分比、无症状感染者的百分比、以及确定感染而未通报的百分比等参数，才能够做出适时适地、经得起验证的推测。

陈建仁指出，在奥密克戎盛行的现在，防疫的观察重点不再确诊病例数，在重症和死亡人数；防疫的目标不再是零感染，而是将重症与死亡数降至最低。只要疫苗覆盖率继续大幅提升、快筛试剂充足而且普及社区基层、快筛阳性必须接受抗病毒药物治疗都能在黄金时间内接受治疗，重症数及死亡数即可大量减少，无须过度恐慌。