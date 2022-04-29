中使馆批英外交发展大臣涉华言论傲慢蛮横

针对英国外交发展大臣特拉斯27日发表的讲话，中国驻英国使馆发言人说，该涉华言论十分傲慢、蛮横无理。

据中国央视新闻报道，中国驻英国使馆发言人说，乌克兰问题发展到今天的地步，国际社会深感痛心，各国人民都希望欧洲早日回归和平。但是，有的人非但不去真正推动和谈、促成早日停火，反而一味刺激扩大矛盾、煽动阵营对立对抗，似乎欧洲之乱还不够，还要搞乱全世界，这是什么心态？

发言人说，中国在乌克兰问题上的政策立场是一贯和明确的。中国始终站在和平的一边，站在联合国宪章宗旨和原则的一边，站在历史正确的一边。

发言人说，提醒英方官员，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系准则，也是中英建立和发展外交关系的政治基础和重要前提。英国政府早在50年前就已承认台湾是中国的一个省。敦促英方官员停止操弄涉台问题，停止任何违背一个中国原则的言行，以免给中英关系造成新的损害。

发言人称，必须指出，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。一小撮西方国家操弄国际规则、主宰世界事务的时代早已一去不复返了。上述英方言论所代表的帝国心态和冷战思维不得人心，早已过时。

发言人还说，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国人民对自己的理念和事业有着强大的自信，任何想要阻挡中国人民前进步伐的图谋都是不可能得逞的。

英国外交大臣特拉斯周三（27日）警告中国，如果不按照国际规则行事，中国崛起成为超级大国的状态就无法持续下去。她也强调，西方国家必须确保台湾有能力自卫。

特拉斯说，为应对俄罗斯入侵乌克兰而将俄罗斯孤立于世界经济之外的举动证明，民主国家的市场准入不再必然，俄罗斯的例子也已表明，当国际规则遭到破坏时，“我们已经准备好作出相应选择回应”。

她强调，包括中国在内，各国必须按照规则行事。中国的进一步崛起并不是无法避免的，“我们作为七国集团几乎占全球经济量的一半，但我们对市场准入有选择性”，而中国需要与七国集团进行贸易，如果中国不按照规则行事，中国崛起成为超级大国的状态就无法持续。

