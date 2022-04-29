美议员质疑大众与中企的合资计划

美国参议员卢比奥寻求德国大众提供其与两家中企合资计划的相关信息。这两家中企被指有涉强迫劳动和人口贩运等侵犯人权纪录。

据彭博社报道，卢比奥以对华立场强硬著称。记者看到的信件显示，他要求德国大众解释拟与两家中国公司建立合资企业以供应电动汽车电池原材料的决定。

卢比奥在4月27日致德国大众首席执行官迪斯（Herbert Diess）的信中说，华友钴业和全球最大的镍生产商青山集团曾被指控在非洲和东南亚卷入经营道德问题。

卢比奥写道：“如您所知，可信证据显示华友在刚果民主共和国的钴矿中涉及强迫劳动和童工贩运，与此同时，青山在印尼经营锂和镍矿，需要破坏雨林生态系统，还被视为生物多样性的重大风险。”

卢比奥还指德国大众受益于新疆少数民族遭强迫劳动。中国已一再强烈否认相关指控。

德国大众证实收到了信函，一位发言人周四在电邮声明中说，该公司将“恰当、及时”回复参议员。声明没有直接回应具体指控，只是说公司认真对待环境可持续性和人权问题，且未发现其新疆供应商使用强制性劳工的证据。

华友钴业表示，该公司负责任的采购标准定期接受第三方审核，这些指控“完全不实”。该公司还与主要生产国刚果的“负责任钴倡议”等合作伙伴合作以改善工人状况。项光达的青山集团暂未就置评。