苹果警告中国封控恐导致第三财季收入减少

美国科技巨头苹果公司警告，中国冠病防控措施和供应链问题将导致第三财季收入减少40亿元（美元，下同，55亿新元）至80亿元。

综合彭博社和路透社报道，苹果公司在周四（28日）的电话会议上指出，苹果第二财季的营收和利润均超过分析师预期，得益于强劲的iPhone和数字服务需求。

不过，苹果财务总监梅斯特里（Luca Maestri）在会议上警告称，中国近期采取的防疫封控措施、供应链问题和俄乌战争将对苹果第三季财政销售造成巨大影响，远远超出第二季度的打击。

他补充道，供应链问题主要源自中国上海的封控措施，导致了硅的供应短缺，同时冠病也影响了中国对苹果公司产品的需求量。

综合外电分析，事实上，其他高知名度的科技公司也对此提出了担忧，从微软到德州仪器等公司都说，中国的防疫封控措施将打击销售，还将对Xbox等产品的生产构成挑战。中国政府采取严格的“清零”防疫政策，以阻止冠病病毒快速传播，对全球供应链造成了冲击。

苹果首席执行官库克说，“我们无法免受这些挑战的影响，但我们对我们的团队、产品和服务，以及我们的战略充满信心”。

库克讲话后，苹果公司股价在盘后交易一度下跌6.2%，至153.50美元。在此之前，苹果股价今年已下跌约7.8%。

据彭博社昨天报道称，中国各地城市正迅速采取包括大规模检测在内的各种严格措施，尝试在疫情失控前消灭疫情，以避免陷入像上海一样须大规模封城影响经济。这反映出地方政府在与传染性高的奥密克戎变异株搏斗时面临越来越大的风险，因为这很有可能让城市陷入长期的封锁状态，给居民和企业带来沉重的成本。