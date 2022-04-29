美众院通过法案调查中国是否助俄逃避制裁

美国国会众议院星期三（4月27日）通过法案，要求美国国务院针对中国是否协助俄罗斯逃避国际制裁提交评估报告，并定期进行更新。法案接下来将送交参议院等待审议。

据美国之音报道，美国众议院星期三傍晚以394票赞成、三票反对的压倒性结果通过关于评估中国如何干预和妨碍美国对俄罗斯制裁的法案（Assessing Xi's Interference and Subversion Act），其英文简称为AXIS Act，即为“轴心法”。

这项“轴心法”将要求美国国务院在法案生效后30天内向国会提交非机密的评估报告，说明中国和俄罗斯之间的合作情况、中国是否提供俄罗斯任何援助，或协助俄罗斯逃避国际制裁。法案还要求国务院在提交报告后必须每90天对内容进行更新。

提出法案的美国众议员巴尔（Andy Barr）说：“我们需要一份关于俄罗斯和中国合作情况的完整报告，让公众了解，也帮助立法者得以开始为美国克服地缘政治挑战进行定位。”

巴尔曾在这个月初众议院外交事务委员会有关这项法案的审议会议上直言，美国有合理依据相信中国正在对俄罗斯提供某种形式的支持，这项法案将揭露中国是否在破坏美国及国际社会试图结束乌克兰危机的努力。

