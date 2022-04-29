谷爱凌发微博“谢谢中国” 网民再质疑其国籍

美国出生、在2022年北京冬奥会代表中国获得多枚奖牌的自由式滑雪选手谷爱凌（Eileen Gu）4月27日晚在微博发文称“谢谢中国”，吸引许多中国网民前往留言。有网友对谷爱凌表示感谢，但也有网友质疑：不是应该说“谢谢祖国”吗？

她的博文“谢谢中国”截至29日早上7时，已获得超过4万6700次评论和5.7万次转发。有网友留言说：“难道不应该是谢谢祖国？”这条评论被很多网友点赞。有人回复说：“人家还没确定哪个国，哪来的祖国。”还有人写道：“本来就是谈好的，现在交易做成了，当然回去了，人家压根没把自己当中国人！”

另据美国之音报道，谷爱凌也在Instagram上发文称：“感谢中国和大家无尽的爱，我在中国度过了难忘的数月。”

有网友猜测，谷爱琳发表这些文字，说明她已经离开中国飞往美国。谷爱凌或将在5月22日参加在洛杉矶举办的“亚洲协会南加州年会”。此外，她将在今秋入学斯坦福大学。也有网友猜测，最近北京疫情加重，谷爱凌这时候离开中国是为了躲避北京可能的封城。

今年18岁的谷爱凌出生于美国加州旧金山，在今年的北京冬奥会代表中国获得两金一银，其国籍问题一度成为舆论焦点。谷爱凌本人在冬奥期间回应国籍问题时，同时感谢了美国和中国，称体育可以团结所有人，不需要和国籍挂钩。