中国卫健委：若个别地方防控搞变通或成病毒传播器

中国国家卫生健康委副主任李斌今天（29日）说，全国各地必须坚持“动态清零”不动摇才可战胜疫情，若个别地方搞变通，可能成为病毒的传播器、放大器。

据北京青年报客户端报道，中国国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，李斌和卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍疫情防控工作情况。

李斌在发布会上说，疫情防控全国一盘棋，只有疫情控制住才能为人民健康提供坚实保障。只有各地坚持“动态清零”不动摇，才能赢得全国疫情的全面胜利。

他续称，如果个别地方搞变通，可能导致病毒生根、扩散、外溢甚至出现跨区域传播，成为病毒的传播器、放大器，给人民生命财产造成重大损失，严重影响经济社会发展。

据中国新闻网报道，李斌还强调，两年多的疫情防控实践证明，发现一起、扑灭一起的“动态清零”做法，最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响，是中国防控疫情的制胜“法宝”。

他说，“动态清零”不是绝对的“零感染”，面对奥密克戎等变异株的挑战，中国无法保证不出现一例本土病例，但中国已经在防控实践中积累了一套卓有成效的防控措施，并根据病毒的新变化、疫情的新情况，因时因势对防控措施不断优化升级。