张亚中称国民党县市长选举若未拿下16席朱立伦应下台

孙文学校总校长张亚中今天（29日）说，依照国民党主席朱立伦的承诺，若今年县市长选举国民党未能拿下16席，就必须下台；未来一旦党主席改选，张亚中称会出来参选。

据台湾《自由时报》报道，张亚中今早接受访问时说，朱立伦曾许诺过今年的县市长选举要拿下16席地方百里侯。对此张亚中表示，他当然希望可以实现，但如果最后这个承诺没有实现，依照朱立伦的诺言，就必须下台。

他续称，未来一旦党主席改选，自己就会出来承担，参选党主席。

另外，张亚中在谈及两岸关系时称，两岸关系应是台湾的重中之重，如果处理不好，将永无宁日。

张亚中认为，民进党希望两岸关系越敌对越好，来借此操作“抗中保台”，但国民党则应努力化解两岸敌对关系，同时另一方面处理好对美关系，但绝不可以成为其“附从”。

他强调，党主席朱立伦应该花与对美关系同等的时间处理两岸关系，包括在中国大陆各地设立办事处。他续称，这些办事处的重要性也应同等于国民党驻美代表处，但很遗憾目前看来朱立伦的重点都放到了对美关系。

张亚中还说，在国际战略上，美国希望台湾扮演类似乌克兰的角色，牵制中国大陆，而且不排除若两岸发生战争，美国可从中获利。

他说，台湾总统蔡英文在搞僵两岸关系后，将美国当成唯一的依靠，因此蔡英文当面对台湾人民的生命安全、武器采购等问题时，只能被美国掐脖子、默默点头。

他强调，正如印度、以色列、匈牙利等国在俄乌战争中不随便与美国站在同一边，而是将本国利益为优先考量一般，台湾也应把自身利益放在最优先。