闲鱼上售卖罕见文物 当地政府称已追回

闲鱼上售卖罕见文物 当地政府称已追回中国多位文物爱好者处透露，有人在网络平台闲鱼上公开售卖疑似中国重点文物保护单位山西长治武乡北良福源院的琉璃脊饰。该脊饰上还有元泰定元年（1324年）题记，保留下来元代年号的琉璃脊饰十分罕见。当地政府回应说，现已联系上丢失脊饰卖主，将派专人进行交接，归还文物部门。

据红星新闻报道，历史领域博主”爱塔传奇“28日在微博称，有人在闲鱼上公开售卖全国重点文物保护单位山西长治武乡北良福源院的琉璃脊饰。该博主透露，11年前，其在当地拍摄到福源院西配殿上的琉璃脊饰，该脊饰上还有元泰定元年（1324年）题记，基本完整，只有少量缺失。

该博主发出疑问：“看到网友拍的现状照片，修缮后的西配殿琉璃脊饰全部不见了，闲鱼上出售的只是其中一块，其他的脊饰去了哪里？琉璃脊是被盗了还是修缮中被恶意替换？”

最早关注此事的文物爱好者李先生说，4月27日晚，他也在QQ群看到闲鱼上流传的这组图片，“我开始没太注意，后来看了下图，发现是元代年款的，就去查了下，发现竟然是全国重点文物保护单位。从闲鱼上的图来看 ，文物还经过修补，颜色不对，也没有釉质感，应该是用石膏、陶粉一类的东西修缮过的。”

通过对比闲鱼上的售卖图片和早期拍摄的照片，李先生发现闲鱼图片上的文物损伤程度、琉璃的剥釉程度均与原始文物几乎一致，脊饰上的元代题记也一模一样。

据山西省文物局官网介绍，武乡福源院位于山西省长治市武乡县故城镇北良村东北侧高地上，始建年代不详，元代赵城大地震后重建，西配殿琉璃脊刹有元泰定元年（1324年）题记，其他建筑为明清时期增修。

2019年10月7日，福源院入选第八批全国重点文物保护单位名单。福源院占地面积约3070平方米，现存建筑有佛段楼（正楼）、东配酸、西配、众神业及附属建筑。在福源院东侧还有一尊头部丢失的北齐风格立体佛像，为北良侯村造像，对研究北朝佛教的传播有重要价值。

2017年2月，武乡县文物部门曾对福源院现存建筑全部予以维修，于2018年3月开工，当年完工。同年4月3日，为进一步规范和加强对全市文物保护修缮工程的监管，长治市旅发委曾组织对武乡福源院保护修缮工程进行检查。

但是2021年5月17日所拍修缮后的西配殿照片显示，西配殿琉璃脊饰全部不见了。

有网友反映，早在去年2021年12月，该琉璃脊饰已在闲鱼上架，卖家在闲鱼上回复问价时表示价格“五w”。

山西省文物局对此说，已经了解到福源院琉璃脊饰在网上出售一事，目前正在处理当中。随后，武乡县文旅局称，现已联系上脊刹卖主，将派专人进行交接，归还文物部门。

山西省长治市文旅局文物监督科工作人员也说，“听说已追回，但因我们不在现场，还需明天到县里再落实情况。”至于如何处理盗卖国家重点文物保护单位的行为，该工作人员表示，了解完情况后，再根据问题的严重程度再处理。