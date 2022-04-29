消息：中美磋商审计底稿现场检查等事宜

消息人士透露， 中美两国监管机构正就落实中概股审计底稿现场检查等相关事宜进行积极沟通以避免摘牌，并为尽快恢复中资企业在美上市进程打下基础。

据彭博社报道，为实现对在美上市的多数中国企业进行审计底稿现场检查，知情人士称，双方正就如何让美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)到访中国等细节进行磋商，包括入境是否需要隔离等具体安排。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。

现场检查的实施或将为自去年中以来暂停的中资企业赴美上市重启铺平道路，亦表明中国政府努力在保障国家安全与维护投资者信心、满足企业融资需求之间寻求平衡。

知情人士同时透露，两国尚未就推进检查达成最终协议。中国证监会未立即回复寻求置评的传真。美国证券交易委员会拒绝对此评论；PCAOB在一份声明中称，继续与中国当局会面接触以达成协议，但对达成最终协议的猜测还为时过早。

美国证券交易委员会(SEC)已将40家在纽约上市的中概股公司列入其有摘牌风险的发行人名单，使得这项工作的启动更为迫切。此前，中国监管部门已就境内企业境外上市的相关保密和档案管理工作做出修订，被视作为给予美国监管机构对中概股全部审计底稿的检查权限移除了一个重大障碍。

4月初，中国证监会与其他监管机构共同发布规定，明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行，证监会和有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。

此后，中国证监会副主席方星海介绍，证监会基本上每隔一周就与PCAOB视频谈判一次，以解决双方在中概股审计监管方面的分歧。

根据美国政府的一份报告，截至今年3月底，有261家中国公司在美国上市，总市值为1.4万亿美元（1.94万亿新元），其中包括八家央企。过去一年，纳斯达克金龙中国指数下跌约60%。

美国要求所有上市公司的审计情况必须接受PCAOB的检查，中美双方就这项法律要求已讨论了长达二十年。特朗普任期末的国会通过了一项立法，要求将拒不遵守的外国公司摘牌。这项法律令该问题升级，对在美上市的中资企业尤其构成威胁，因中方此前以国家安全顾虑为由拒绝给予公司审计底稿的访问权限。

中国政府曾提议允许美国进行部分审计审查，但美国坚持要求该国的检查人员必须能够进入外国会计师事务所，并获得所有在美国上市公司的审计底稿。

