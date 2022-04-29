李家超公布政纲 土地房屋供应提速提效提量

香港特首参选人李家超今天（29日）公布政纲，当中涉及四大纲领，其中他提出要加强房屋统筹，为土地房屋供应提速提效提量。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，李家超今天召开政纲发布会，并邀请超过百名地区和基层代表出席。他在会上说，政纲篇幅有限，但未提及的不代表他不关注。

据李家超介绍，其政纲有四大纲领，包括在土地房屋提速提效提量、强化政府治理能力、提升香港竞争力，以及关怀社会和青年。

在土地房屋方面，李家超提出要精简程序，推行公屋提前上楼计划，在一些已建成一至两栋公屋，但未有配套的公屋项目上，容许居民选择是否提早入伙，并表示希望缩短公屋轮候时间一年。

李家超也提出要加强统筹，成立“公营房屋项目行动工作组”，审视和研究公屋提前上楼计划；设立土地房屋供应统筹组，审视生地变熟地的流程，确保房屋供应提速、提效、提量。

他也提出要发展北部都会区、明日大屿，以及适当引用《土地收回条例》；他也主张基建先行，加强与深圳和大湾区的基建对接。

在强化政府治理方面，李家超说要强化政策研究、统筹能力、执行能力及团队精神，他要求官员在问题初期就要介入，提出指导及指示，制定政策目标及勾画出结果。

李家超说，会设立“应急动员机制”，要求部门提供人手预算，以致在应急时做到零时差；18区也会成立“地区服务及关爱队伍”，令未来动员时可肯定人手资源数量。

他还提到，会广纳人才进入政府岗位及咨询架构，并会适时推动23条立法工作，建立国安保护网。

李家超解释道，强化治理能力的纲领，是要提升管治及执行能力，令政府做事无后顾之忧。他提到行政立法须良性互动、多合作，政府会多解释施政理念争取议会支持。

他也承诺，会完善问责官员的设置，包括特首办职位设置，有方案后会在立法会充分讨论。

另外，在提升香港竞争力、持续发展层面，李家超认为要巩固香港金融中心地位、发展香港成创科中心带动经济转型。他将以北部都会区作为新的发展引擎，成立部门专责就北部都会区规划和发展考虑作全盘考虑，令香港市民认识这是个宜居宜业的高质素生活区。

他说，他在政纲提到的六大主轴，很多与融入大湾区及加强香港竞争力有关，也都有清晰方向。他强调创新科技很重要，包括基础研究等，并提出要将产业链产业化，将香港打造成文化之都，并与国际接轨，吸引不同人士进入大湾区。

关怀社会方面，李家超提出“解决跨代贫穷试验计划”，推动非政府机构及企业，帮助千名学生装备自己。他也计划合并长者生活津贴，通过基本审查可取高额津贴。

在教育方面，李家超提出要提高国家意识，民族认同，加强教师专业操守和培训；制订青年政策及发展蓝图，提供就业机会，增加国际及大陆实习机会，培育爱国爱港新一代。

最后李家超承诺，他会组建一个会做事、做成事的政府，通过各方多沟通，同为香港开新篇。