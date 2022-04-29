韩媒：连接中国与朝鲜的货运列车停运

消息人士透露，由于中国边境城市丹东冠病疫情严重，连接朝鲜和中国的货运列车已于周五应朝方要求暂停营运。

据韩联社今天（29日）引述消息人士报道，中国辽宁省丹东市当局是应平壤的要求，决定暂停连接丹东和朝鲜边境城市新义州的货运列车服务。

消息人士称，朝鲜告诉中国，朝方不打算完全停止连接双边的列车服务，因此当冠病疫情缓和下来后，货运列车服务仍有望恢复。

据路透社报道，负责处理两国关系的统一部官员说，朝鲜政府正密切关注丹东疫情进展，以及丹东当局可能采取的应对措施。

根据辽宁省卫健委今天通报，辽宁省昨天新增一起本土冠病确诊病例和91例本土无症状感染者，均来自丹东市。

另据韩联社引述朝鲜国家媒体今天报道，由朝鲜和中国共同主办的国际贸易博览会于周四开幕。博览会为期两个月，将于6月28日结束，网上展示的包括农业、轻工业、建筑、渔业和医药产品。朝鲜中央广播电台称，这次贸易展览会将有助于促进朝鲜和中国在经济和科技领域的合作。

从2012年起至2015年，平壤和北京每年都在丹东联合举办贸易展览会，但在2016年，由于中国赞同联合国对朝鲜核试验实施制裁，中朝双边关系紧张，该展览会被取消。这是两国时隔七年后再次举办贸易展览会。