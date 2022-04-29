台湾暂缓放宽港澳白领专才定居许可

台湾内政部拟于5月1日公告放宽港澳白领专业人才赴台工作资格，只要连续居留五年，最近一年平均每月收入达基本工资两倍，即可申请定居、取得台湾身份证。但该政策引起民意反弹，多名民进党立委也持质疑态度。陆委会副主委邱垂正今日（29日）受访时证实政策暂缓实施。

据《自由时报》报道，为解决目前港澳专业人才赴台工作时只能居留、无法定居的问题，陆委会4月下旬透露，内政部将于5月1日公告《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法修正案》，将开放港澳专业人士定居许可，他们在台工作连续居留五年，每年居住183天以上，最近一年每月收入达台湾中央劳动主管机关公告基本工资（2万5250新台币，折合1184新元）的两倍，便可申请定居。

然而，此项政策引起台湾部分民意反弹，多名民进党立委也对于骤然开放持保留态度。台湾立法院外交及国防委员会昨邀请国安局、陆委会进行专案报告，多名立委即针对港澳白领放宽政策提出质询。

消息人士透露，台湾内政部不会在5月1日公告此项修正案。对此，邱垂正受访时证实暂缓。他说，原先希望政策在5月上路，但现在要进一步加强沟通，对社会各界、立法院进行说明。

针对放宽港澳白领专才定居许可的目的，邱垂正说，就是希望顾及台湾安全、吸引台湾所需要的专业人才，并兼顾人道援助的政策目标，原先是希望尊重主管机关内政部移民署，待公布后再来进行沟通，但因为社会有疑虑，因此先和有疑虑的团体、立法院进一步说明，来争取支持，整合共识后再来推动。

至于未来修正案是否会进行微调，邱垂正指出，目前会先检视各界关心的安全问题、社会产业需求和社会资源排挤等。