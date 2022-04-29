台湾疫情延烧 连续第二天新增病例破万

台湾冠病疫情持续延烧，今天再通报新增1万1974起本土冠病确诊病例，连续两天单日新增病例破万起。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报台湾新增1万2313起确诊病例，其中1万1974起本土病例，339起境外输入病例，另通报有两人离世、一起重症和29起中症个案。

指挥中心指挥官陈时中在疫情记者会上说，今天本土病例增长率微降，约3%，新增确诊病例仍以新北市最多，达4095起，其次依序为台北市2702起、桃园市1987起、基隆市605起、台中市586起、高雄市391起等。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧指出，今天还通报两起死亡病例，分别为80多岁男性和50多岁男性，均属重度感染个案与具神经系统疾病史，其中一人已接种三剂冠病疫苗，另一人则接种两剂。两人分别于今年4月18日及4月21日确诊，住院治疗期间使用高流量氧气鼻管及瑞德西韦等药物治疗，分别于4月23日及4月24日死亡。

另据罗一钧介绍，今天新增的重症个案为80多岁女性，已接种三剂疫苗，过去有慢性神经系统疾病史，确诊后出现肺炎并发呼吸窘迫，使用氧气面罩、瑞德西韦治疗。

29例中症个案方面，年龄介于10多岁至90多岁，其中15例从未接种疫苗。罗一钧称，中症个案中包括一名10多岁国小女童，没打疫苗且有心脏病、神经系统疾病史，确诊后血氧低于94%，出现肺炎症状，以瑞德西韦治疗。

另外，昨天入境航班筛检当中，多班菲律宾航班阳性率超过20%、越南甚至高达34%，陈时中说，这两个国家的入境航班阳性率已“高过头”，要请外交部向相关国家了解机场阴性报告查核是否有落实。