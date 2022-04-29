蔡英文提深化台美关系三大施政目标

台湾总统蔡英文今天（29日）提出深化台美关系三大施政目标，表示希望借助台商力量和支持，让台湾与北美洲关系更加深化。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今天上午接见“北美洲台湾商会联合总会回国访问团”时称，扩大来台投资、促进台美商机交流及扩展国际市场、深化台美关系是未来三大施政目标，期望借重台商的力量和支持，携手努力让台湾和北美洲关系更深化、更紧密，也让台湾的产业朝国际市场大步迈进。

蔡英文提出台湾三大施政目标，一是扩大来台投资。蔡英文说，现在全球进入后疫情时代，面对国际供应链重组，台湾政府已经在今年一月，宣布“投资台湾三大方案”，将延长三年、总计新增贷款达4300亿元（新台币，下同，201亿新元），希望可以带动9000亿元的投资。

二是促进台美商机交流、扩展国际市场。她称，台湾拥有领先的高科技及半导体产业，台商长年旅居海外，熟悉当地的市场运作、法规规范，以及相关资源。因此，海外台商在促进台美之间的人才、产业和技术链结，提升台湾产业竞争力方面起到重要作用。

蔡英文续称，最后希望台商协助深化台美关系。这几年来，有越来越多美国国会议员和阁员来台访问，展现出美国对民主台湾的强劲支持。她强调，台商是促进台美关系的重要推手，并呼吁未来继续发挥影响力，持续当台湾和美国政府、国会及企业之间的桥梁，加强台美各领域的合作交流。