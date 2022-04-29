多名建制派议员赞李家超政纲能务实解决问题

香港特首参选人李家超今天（29日）公布政纲，提出四大纲领，获得建制派多名议员表态支持，称李家超政纲能务实解决问题，而非“为变而变”。

据香港《星岛日报》报道，民建联议员周浩鼎认为，政纲其中的一大亮点，是公务员应急动员机制。他说，在危机发生时，公务员安排指定人数同心协力应对危机、18区设立地区关爱服务队等，是吸取了第五波疫情的经验，长远能为香港应对危机做好准备。

民建联议员顏汶羽则称，李家超为香港定下清晰且明确的施政方向，以提升施政效率，改善管治效能等为目标，并非“为变而变”。她认为，这是市民的共同盼望，贯彻了李家超强调“以结果为目标”施政理念的务实作风。

她续称，李家超特别在土地房屋的发展项目上承诺会精简程序多管齐下，提供更多安居之所，并认为这正好让市民尽快上楼的“结果”纳入作政策“目标”，是一个回应市民诉求的愿景。

议员陈曼琪也认为，李家超的政纲积极回应民生要点，能确保“一国两制”行稳致远。她并相信若李家超当选，他所带领的特区政府是一个有担当、有作为，能够发挥在“一国两制”下，香港背靠祖国，面向国际的独特优势，为香港带来繁荣稳定。

中国全国青联委员、香港政协青年联会主席谭镇国认为，李家超今天公布的政纲内容全面、切实可行，显见他有认真对待各界的建议。

他称，自己特别支持其四大政纲重点中的房屋及青年部分，期望可以尽快订立更具体的房屋提量目标，团结各界，新届政府可尽快执行相关方案，让市民有安居之所；他也期待之后能有更多关于青年发展的具体细节，在推动过程中多审视效果，保证执行方向及成效，令政策可真正发挥作用，达到目标。

李家超今天早上发布的政纲包含四大纲领，分别是强化政府治理能力、土地房屋提速提效提量、提升香港竞争力，关怀社会和青年。