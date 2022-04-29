美高级官员：美中可合作空间日益缩小

美国国务院顾问乔莱特 （Derek Chollet）星期四（28日）接受采访时说，美中可以合作的空间在俄罗斯军事入侵乌克兰之后日益缩小。他还透露，美国国务卿布林肯计划在不久的将来详细阐述美国对华政策。

据美国之音报道，联合国秘书长这个星期分别与俄罗斯总统普京以及乌克兰总统泽连斯基会面。身兼布林肯高级顾问的乔莱特认为，种种迹象显示普京并不是真的愿意进行和谈。

布林肯曾经说，目前美国并没有看到中国对俄罗斯提供军事武器援助。而在美国政府宣布对俄罗斯实施一连串的制裁措施之后，外国企业，包括欧洲以及中国企业，可能因为某些商业活动而受到美国政府的制裁，就是通常所说的“二级制裁。”

乔莱特说：“如果中国被视为协助俄罗斯提供直接援助，特别是军事援助；或者协助俄罗斯逃避制裁，中国将因此付出代价。“

乔莱特透露，布林肯将在未来几个星期之内阐述美国对中国政府的策略，这是美国国务卿的优先重点之一。

乔莱特以中国在国际体系中的行为为例指出：不管是破坏法治规则，欺负邻国，试图在南中国海制造既成事实，还是在乌克兰冲突问题上站在俄罗斯那一边，美国都清楚告诉中国将会面临的后果。

他说：“美中关系是一个非常复杂的关系，存有冲突、分歧、以及竞争性的领域。只要中国遵守同样的规则，美国欢迎这种竞争。我们也认为在某些领域双方必须合作，例如在气候变化等问题上。如果美国和中国无法找到合作的方式，我们将无法解决气候变暖的问题。 不幸的是，就合作空间而言，这个空间日益缩小。“

