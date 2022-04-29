中共政治局发出经济要稳住信息深证指数上扬近4%

中国大陆股市在中共政治局发出经济要稳住的信息后，在午盘大幅度上涨，其中深证指数上扬近4%。在香港挂牌的京东股价也一度大涨约20%。

深证指数在今天（29日）闭市时上扬3.89%，上证指数起2.41%。

在香港上市的京东、阿里巴巴、哔哩哔哩三家科技企业股价也在午后大涨，在下午3时半分别起14.81%、13.99%、13.54%。香港恒指则上涨3.41%。

政治局在今天的会议上强调，要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

“券商中国”微信公众号认为，中央定调，稳增长政策协同发力，决策部门释放出稳定市场、提振投资者信心的积极信号。

会议也要求，要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。

对于房地产的表述，中央政治局会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。