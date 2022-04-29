薇娅被查已四个月 由马云等发起的私募资本撤出

中国著名带货主播薇娅（实名黄薇）被查四个月后，薇娅夫妇关联公司谦寻控股有限责任公司发生工商变更，由阿里创始人马云等发起设立的云锋基金、联想旗下君联资本关联投资公司君骏德投资等退出股东行列。

据三言财经报道，天眼查显示，4月27日，海南云锋拓海基金中心与苏州君骏德股权投资合伙企业退出股东行列。

其中，苏州君骏德股权投资于2020年5月25日入股谦寻，云锋基金于2021年4月9日入股谦寻。此外，微博动漫董事李娜和君联资本董事总经理邵振兴于4月27日退出谦寻董事职位。

云锋基金是由马云与虞锋等中国企业家和行业领袖发起设立的私募基金，而君骏德投资系联想旗下君联资本关联投资公司。君骏德投资执行事务合伙人为君联资本100%控股的拉萨君祺企业管理有限公司。

2021年12月，杭州市税务局稽查局对薇娅涉嫌偷逃税问题进行查处。经查，薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元（人民币，下同，1.35亿新元），其他少缴税款0.6亿元。

在税务调查过程中，黄薇主动补缴税款5亿元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。综合考虑上述情况，国家税务总局杭州市税务局稽查局依法对黄薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。

随后不久，薇娅就偷逃税一事道歉，并称将在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款。