所国总理称不会接受太平洋地区的军事化

所罗门群岛总理索加瓦雷周五（29日）说，所国与中国签署安全协议是因为与澳大利亚签署的安全协议存在不足；他并强调，所国知道战争的代价，因此不会接受成为太平洋地区军事化的一部分。

据路透社报道，索加瓦雷于当地时间周五在议会发表讲话称，所罗门群岛经历过二战，不需要他国来提醒战争的代价，所国也永远不会接受太平洋岛国的军事化。

他也批评美国没有将所国纳入战后重建的资金支援计划，但美国白宫印太协调员坎贝尔日前已同意加快清除二战后在所国遗留下来的未爆炸武器。

索加瓦雷的上述表态是在与坎贝尔会谈后发表的。在中国宣布与所国签署安全协议后几天，坎贝尔到访了所罗门群岛。

索加瓦雷说，坎贝尔和一名单独的日本代表团当时警告他不要允许中国在所国建立海军基地，因为这不符合该地区的利益，索加瓦雷表示同意他们的意见。索加瓦雷此前已排除了中国建立军事基地的可能性，并强调协议仅涵盖国内治安。

另外，索加瓦雷还批评澳大利亚去年在未与太平洋岛国协商的情况下，就与美国和英国签署三国军事同盟（AUKUS）。他说，根据AUKUS条约，“我们将在太平洋水域看到核潜艇，但作为太平洋大家庭的一员，所罗门群岛希望会被咨询”。

不过，澳大利亚总理莫里森周五告诉记者称，在宣布AUKUS的第二天，他就与索加瓦雷进行会谈，但索加瓦雷当时没有提出任何反对意见。

中国国防部发言人谭克非昨天在记者会上否认中国将在所罗门群岛建设海军基地，并批评澳大利亚官员炒作中所安全合作协议是极其不负责任的做法。

谭克非称，中所作为两个主权独立国家，在平等互利基础上开展维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域合作，有利于促进所罗门群岛社会稳定和长治久安，也符合南太地区共同利益。