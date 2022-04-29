调查报告显示超过八成企业看好后疫情时代发展前景

中国最新调查报告显示，冠病疫情之下仍有83%的受访企业实现盈利或盈亏平衡，普遍看好后疫情时代的发展前景。

据中国新闻网报道，中国贸促会今天（29日）发布《2021年度中国营商环境研究报告》。报告显示，2021年超七成企业实现收益增长，“中国消费增长和中产阶级扩大”取代“数字技术”成为企业眼中最重要的商业机会。

在冠病疫情冲击下，10.7%的企业销售收入下降超过50%，31%的企业销售收入下降20%至50%，仅有30%左右的企业未受影响或销售收入增加。为应对疫情，56%的企业已经或者计划缩减生产规模，20%已经或计划裁员，17%已经或计划集体降薪。

不过，报告显示，仍有83%的受访企业实现盈利或盈亏平衡，仅有5%的企业对发展前景持悲观态度。其中，从事高技术产业的企业对后疫情时代前景预估最为乐观，持悲观态度的企业仅约3%。

报告显示2021年企业对中国营商环境整体评价良好。其中，企业对人力资源服务环境评价最低，对财税服务环境评价最高，海关服务环境、社会法治环境和社会信用环境评价较高。超过半数的受访企业最希望政府能够持续改善政策政务环境。

报告也建议，政府应鼓励设立转贷基金，对受疫情影响严重、到期还款困难的企业，予以展期或续贷，合理延长还款期限。此外，还应注重产业链上下游衔接和配合。