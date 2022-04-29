中国农民工平均年龄已达41.7岁

中国农民工平均年龄41.7岁，月均收入4432元（人民币，下同，927.91新元）。

据第一财经报道，中国国家统计局最新发布的《2021年农民工监测调查报告》显示，2021年全国农民工总量29251万人，比上年增加691万人，增长2.4%。农民工平均年龄41.7岁，比上年提高0.3岁。农民工月均收入4432元，比上年增加360元，增长8.8%。

从农民工年龄结构看，40岁及以下农民工所占比重为48.2%，比上年下降1.2个百分点；50岁以上农民工所占比重为27.3%，比上年提高0.9个百分点。其中，21到30岁年龄段占比下降最大，2021年这一年龄段占比跌破20%，仅为19.6%，比上一年下降了1.5个百分点，比2017年下降了7.7个百分点。

这一年龄段的下降迅速，与中国出生人口的变化紧密相关。21到30岁年龄段，对应的是1991年到2000年出生的人群，主要是“90后”。进入到上世纪90年代以后，中国年出生人口不断走低。“90后”出生人口为2.097亿人，比“80后”少了1280多万人，比“70后”少了将近1100万人。

展望未来，21至30岁年龄段所占比例还会下降，数据显示，“00后”出生人口仅有1.6亿多，比“90后”少了4600多万人。

从2017年到2021年，有两个年龄段占比上升较多：一个是31至40年龄段，四年来占比提升了4.5个百分点。还有一个是50岁以上年龄段，四年来占比提升了6个百分点。这是因为，50岁以上出生的人口对应的是主要是“60后”，“60后”合计出生人口超过2.4亿元，是出生人口最多的一个十年；“80后”则是出生人口第二多的十年。

年纪越大，就近就业、回家就业的人越多。报告显示，从农民工的就业地看，本地农民工平均年龄46.0岁，其中40岁及以下所占比重为32.6%，50岁以上所占比重为38.2%；外出农民工平均年龄为36.8岁，其中40岁及以下所占比重为65.8%，50岁以上所占比重为15.2%。