下午察：疫情下的囤菜高手

疫情下囤菜不是新鲜事。过去两年，世界多地时有出现市民扫空超市货架的画面。但对冠病严防死守的北京，直到这几天才出现囤菜潮。虽然官方保证物资充沛，大批市民仍涌进超市，网上还出现不少囤菜高手，传授关于囤菜保鲜等知识。

北京市民的囤菜热

北京的疫情眼下并没有上海那么严重，但或许吸取了上海部分市民的经验，不少北京老百姓最近几天纷纷涌向超市。

据《证券日报》报道，北京的囤菜热始于上星期天（4月24日）晚上。当天下午，北京市商务局通报了部分电商平台短时间内因订单量激增，出现配送延时、无法下单等情况，并要求重点生鲜电商平台加大货源组织力度，确保及时配送后。当晚，不少北京市民在朋友圈都掀起了一波“囤菜”热。

北京市商务局副局长赵卫东隔天安抚民心，称北京各类生活必需品货源充足稳定，供应有保障。新发地、大洋路等七家主要农产品批发市场蔬菜货源稳定，上市量处于较高水平。

4月26日，北京朝阳区十里堡盒马鲜生门店工作人员为线上订单顾客选商品。（中新社）

尽管如此，在微博上，如今还有不少北京市民囤菜的内容。《中国经济周刊》今天的一则报道称，朝阳区林先生在超市花了7000元（人民币，1465新元）。中新社今天的报道则称，“囤菜一时爽，保鲜伤脑筋”可能是近期不少北京人的真实写照，甚至有北京市民直呼：有的菜都蔫儿了，吃的速度根本赶不上菜烂掉的速度。

这就凸显了“工欲善其事，必先利其器”的重要性，不少市民因此除了买菜，也买冰柜。中新社前天报道称，这两天，火爆朋友圈的不仅有北京人的购物车，还有他们购买的各式冰柜。

一名电商客服告诉中新财经，每年2至5月是家电的淡季。但进入4月份以来，天猫上“冰柜”的搜索热度已经超过2021年的“双11”，“冰柜”近一周搜索热度同比增近190%，冰柜销量同期相比增长200%以上。

北京一超市放置乳制品的冰箱4月25日被近乎扫空。（路透社）

北京朝阳区、海淀区等家电门店最近也出现抢购冰箱冰柜的现象。海淀区某家电门店客服反映，有些冰柜是临时调的货，之前剩余的都要卖光了，其他门店应该也没有了，“最近过来逛的，基本都是来看冰柜的。”

刚下单一台冰柜的北京市民李冰（化名）告诉《时代周报》，家中已有冷冻空间100升的冰箱，现在自己即将拥有200多升冷冻储物空间，可以囤更多食物。

北京市民在一超市抢购方便面。（路透社）

囤菜高手教你如何保鲜

光是买菜买冰柜还不够，懂得囤什么菜，怎么延长保鲜期才算得上全能的囤菜高手。早在4月中，网上就有不少教导如何延长蔬果保鲜期的视频。如今相关“教程”“囤菜指南”更加丰富完善，向广大民众传播“科学囤菜”知识。

首先，囤什么菜就有讲究，不是将平日买的菜多买几篮子，更不是狂囤自己爱吃的，甚至有囤菜高手警告：尽量别买自己爱吃的，否则自控力不好的话很快就吃光了。

综合各路高手总结，土豆、山药、蘑菇、海带、南瓜、玉米、豌豆等应多囤，因为可以储存较久。基本上带叶子的蔬菜保鲜期最多一周；水果方面，苹果、梨、柑橘类比较耐放，水果罐头可多买。肉类可多囤点腊肉、罐头肉等。

买回来的蔬果肉类，怎么储存也有学问。例如根茎类蔬菜不必放冰箱，而是放在常温阴凉干燥的地方存储；叶子菜比较娇嫩，包好放冰箱时不要挨着冰箱壁，以免冻伤；肉类要先分割成每次可吃完的量，再分包放冰箱，否则反复解冻会滋生细菌。

囤菜高手制作的指南。（互联网）

对于最容易坏的绿叶蔬菜，网上还有不少教授如何延长保鲜的“招式”，例如“根部腾空大法”“面粉保鲜法”“戳牙签法”“厨房纸湿根干叶法”等等。相关短视频教程多如牛毛，抖音账户“易姐小厨房”仅有6万3000名粉丝，在抖音上还算不上网红，一条关于蔬菜的“超长保鲜方法”视频，却有12万5000人点赞、8万1000人转发。粉丝较多的“肥仔吃深圳”，发布的“史上最强蔬菜保鲜指南”有20万7000人点赞。

当然，有耐心、有条件并准备打持久战的市民，还开始在阳台种菜。中新社昨天一篇《囤菜，冰柜可能会输给阳台？》称，一些人还在超市里“抢菜”“买冰柜”的时候，有人已经开始收割起阳台上自种的蔬菜，由此“阳台种菜”火了，并蔓延开来。

之前尝试种香菜的北京市民小玉说，由于没有太多种菜经验，好多都没发芽，出来的长势也不太好。最近又买了彩椒种子，准备展开新的尝试。

吸取上海经验？

囤菜高手的出现，是需求主导的结果。为什么当局向人民保证物资充沛后，仍然有囤菜热潮？

答案或许来自还没走出疫情阴霾的上海。作为中国最富裕、发达的城市之一，上海已传出不少市民买不到、抢不到菜的消息。这种情况不是物资匮乏所致，而是突如其来的封控管制，让市民措手不及，还没来得及买菜，就足不出户了。

因此，北京市民囤菜，或许不是因为担心市场上的蔬果肉类断货，而是害怕有一天突然没法去超市，家里的菜又不够，只能仰赖居委会派送或上网抢购，处于被动状态。

北京某超市4月26日的人潮。（路透社）

从这个角度看，囤菜并且从囤菜高手那儿掌握相关知识，是为了在高度不确定的防疫政策下，预先防范，保障填饱肚子的问题。

微博账户“狮子头同学”今早发了一则还未被删除的留言称：“该囤还得囤，不要相信旁边苍蝇蚊子的嗡嗡，也不要相信新闻联播的宣传，手中有粮，心中不慌，在这场政治大潮中，能相信的，只有自己。”

针对呼吁大家不要囤菜的媒体与网民，微博账户“用户名都被用掉了啊啊啊”说：“有了上海、西安等那么多城市的教训，还带这种‘囤货是傻’节奏的人，不是蠢就是坏，为什么不能发一些‘囤哪些，怎么保存’的新闻，毕竟如果真发生了上海的情况，可以帮助很多人，没发生，也算拉动了消费。”

当然，北京当局吸取了上海的防疫经验，应该不会让京城重现市民买菜难的乱象。与此同时，北京市民也吸取了上海市民的经验，提早囤菜，以免特别时期突然降临，自己束手无策。