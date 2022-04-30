河北迁安高校被曝发桶要求学生房内如厕

中国河北省迁安市再被曝光以极端手段防疫，多名华北理工大学迁安学院学生反映，学校实行全员静止，甚至发桶让学生在宿舍内如厕。当地教育局回应称，已向上级汇报，唐山市教育局已介入处理；涉事学校已更改通知，学生目前可正常使用厕所。

《中国新闻周刊》前天（28日）在微博发布视频报道称，位于河北省唐山迁安市的华北理工大学迁安学院近日有多名学生反映，学校实行全员静止，足不出宿舍，并派发塑胶桶让学生在宿舍内如厕。

据视频内容显示，学校要求学生不能出宿舍，上厕所要打报告；每个宿舍发一个桶、一袋湿巾，桶的作用是在宿舍内上厕所用。

事件在网络发酵后，迁安教育局回应说，已接到多起反映，并已向上级汇报，但迁安学院与他们没有隶属关系，他们没有直接采取措施的权力，唐山市教育局已介入处理。

有迁安学院学生其后告诉《中国新闻周刊》，27日晚学校更改通知，称发桶是“以备不时之需”，目前可正常使用厕所。该刊记者多次致电该校，无人接听。

迁安市本周刚刚因部分社区实施“铁丝锁门”的硬隔离防疫方式上了热搜，被网民狠批“畸形防疫”，当地防疫指挥部27日回应称，个别社区工作方法简单偏激，正在核查、整改，拟以技术手段替代硬隔离措施。

中国官媒《人民日报》海外版旗下新媒体《侠客岛》昨天也就“铁丝锁门”事件发文，称“硬核”不是胡来，工作简单化、粗暴加码看似“省事”，其实却在“惹事”，并提醒追求“万无一失”，更要警惕“一失万无”。