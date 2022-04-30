中国东航单季亏损77.6亿人民币

中国东航昨晚发布今年一季报显示，期内该公司实现营业收入126.65亿元（人民币，下同，约26.5亿新元），同比下滑5.45%；净利润亏损77.6亿元；基本每股收益-0.41元。

根据证券时报报道，中国东航下属云南有限公司上月21日一架波音737客机在执行昆明——广州航班任务时失事。该公司披露的3月运营数据显示，期内公司客运运力投入（按可用座公里计）同比下降62.35%，其中国内、国际、地区航线客运运力投入分别同比下降63.07%、38.8%和11.48%；旅客周转量（按客运人公里计）同比下降69.32%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降70.01%、16%和35.91%；客座率为59.43%，同比下降13.5个百分点，其中国内、地区航线客座率分别同比下降13.88、14.55个百分点，国际航线客座率上升13.38个百分点。

对于一季度业绩大幅亏损，中国东航表示，主要是由于受冠病疫情影响，客运市场需求下降，同时航油价格居于高位，航油成本较去年同期大幅增长。

此前中国国航、南方航空发布的今年一季报，也均显示出业绩显著下行态势。其中，南方航空一季度实现营业收入214.71亿元，净利润亏损44.96亿元。中国国航一季度实现营业收入129.18亿元，净利润亏损89亿元。

三大航司去年均出现逾百亿规模的亏损。其中中国国航净亏损达166.4亿元，亏损较上年扩大15.48%；南方航空公司净亏损121.03亿元，较上年增亏12.61亿元；中国东航公司净亏损达122.14亿元，比上年增亏3.8亿元。

航司业绩下滑的同时，机场业绩也不容乐观。上海机场昨晚披露一季报显示，期内该公司实现营业收入8.41亿元，同比下滑2.94%；净利润亏损5.09亿元。

当晚白云机场发布的一季报显示，期内该公司实现营业收入12.39亿元，同比增长4.51%；净利润亏损8270.22万元。

此前深圳机场披露今年一季报也显示，期内该公司实现营业收入6.48亿元，同比下滑17.65%；净利润亏损2.99亿元，同比大幅下滑697.96%。

深圳机场称，报告期内，公司受到疫情的严重影响，旅客吞吐量和起降架次同比大幅下降，导致公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降。

对比民航业，京沪高铁昨晚公告称，今年一季度该公司实现营业收入56.79亿元，同比下滑1.13%；净利润2.2亿元，同比下滑31.57%；基本每股收益0.0045%，同比下滑31.82%。

