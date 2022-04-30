秦刚：美国工商界和农民是稳定中美关系的中坚力量

中国驻美大使秦刚说，农业合作是中美关系的压舱石，美国的工商界和农民是稳定中美关系的中坚力量。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚周五（29日）在美国艾奥瓦州最具影响力的第一大报《得梅因纪事报》发表题为《腹地之行，动人之旅》的署名文章中，作出以上表述。

秦刚4月下旬走访伊利诺伊、艾奥瓦和明尼苏达三州，开展为期九天的美国中西部腹地之旅，遂发表上述文章为此行作总结。

秦刚在文章中说：“农业是我此访的一条主线。我们几乎对美国农业的全产业链进行了一次深入考察，从中我也发现美国农民和农业相关企业需要中国，受益于中国，并期待与中国加深合作。”

秦刚指出，中美在农产品贸易方面具有天然的适配性和互补性，中国的市场是开放的，双方在农业领域具有广阔合作空间。

他说：“我们要共同为促进农产品双向、正常贸易创造条件，消除目前存在的加征关税等障碍。我们也要超越简单的‘我买你卖’，双方可以在农业科技、应对气变、可持续发展方面开展深度合作。我也由衷地感到，中美经贸，特别是农业合作是中美关系的压舱石，美国的工商界和农民是稳定中美关系的中坚力量。”

秦刚说，他被一代又一代传承的中美友好故事而打动，也更认识到中美关系的纽带牢不可破，连接彼此的力量是一大批长期致力于中美友好交流与务实合作的热心者、维护者和推动者。

秦刚说，他们一路走来，深切地感受到美国人民的热情、友善、朴实、勤劳，让他和同事所到之处，都感到宾至如归。两国的农民和工人是如此相似，都有真诚的待客之道，也都在为美好的生活而努力工作奋斗，他们共同的品格造就了中美这两个伟大国家，也使得两国人民天生互有好感。

秦刚最后写道：“当我暂时告别这块土地时，我深深地感到中美关系大有希望、大有可为。中美关系可能会有逆流，但它就如同流经美国腹地的宽阔的密西西比河一样，一路向南奔腾到海，势不可挡。”