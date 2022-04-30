沈晓明当选中共海南省委书记

中共海南省第八届委员会第一次全体会议昨天选举沈晓明为省委书记，冯飞、徐启方为省委副书记。

综合“政知君”公号、人民网、央视和海南日报报道，当选为海南省委常委的还有陈国猛、沈丹阳、冯忠华、周红波、王斌、罗增斌、杨晓和、苗延红（女）、巴特尔（蒙古族）。中共海南省第八届纪委第一次全体会议选举陈国猛为省纪委书记，宋健、陈笑波、贺敬平为省纪委副书记。

公开资料显示，59岁的沈晓明是浙江绍兴人，医学博士，此前在上海市工作多年，2017年调任海南。

沈晓明求学期间学医，1987年毕业后在浙江医科大学附属第一院任住院医师，而后短暂在温州医学院儿科系担任助教。

1988年，沈晓明离开浙江赴上海读博，毕业后担任上海第二医科大学附属新华医院儿科医学研究所主治医师、副研究员，而后又历任上海儿童医学中心研究员、教授、副院长、常务副院长，上海第二医科大学附属新华医院院长，上海儿童医学中心院长，上海第二医科大学校长，上海交通大学常务副校长、医学院院长。

从医从教期间，沈晓明作为中国儿科医学领域专家，曾主编全国高等学校教材《儿科学》，是中国儿童环境医学、发育与行为儿科学的主要开拓者。

2006年，沈晓明离开高校，担任上海市科教工作党委副书记，市教委党组书记，同时仍任上海交通大学常务副校长。而后沈晓明在上海历任上海市政府副市长，上海市委常委、浦东新区区委书记等职。

2016年，沈晓明短暂回归教育界担任教育部副部长、党组副书记。半年后，他调任海南担任省委副书记。

2017年，沈晓明担任海南省省长，2020年底沈晓明接替刘赐贵任海南省委书记。

