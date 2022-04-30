李家超政纲未提政改区议会等议题 学者：政治撕裂无法修补

香港特首选举候选人李家超政纲终于出炉，涵盖土地房屋、提升政府治理等四大范畴，但对政制发展、区议会去留和修补社会撕裂只字未提，学者分析称，社会政治层面的分裂将难以修补。

据网媒“香港01”报道，以往香港特首选举，政改发展都是候选人必答题，2012年特首选举，梁振英在政纲有三段提及政制发展，承诺按照《基本法》和中国全国人大常委会的决定，争取中央政府和立法会议员支持，按照五步曲程序落实2017年特首普选。2017年，林郑月娥政纲亦有两段提及政改，称必须审时度势凝聚共识，若当选会在任内尽最大努力，在831框架下营造有利推动政改的社会氛围。

不过，李家超政纲只字未提政改，显示并非新政府重点工作。去年12月立法会选举后，中国国务院新闻办发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，表明中央政府将继续按照《宪法》和《基本法》及中国全国人大与人大常委会的决定，不断发展和完善符合香港实际情况的民主制度，最终实现行政长官和全部立法会议员由普选产生。

在完善选举制度、落实“爱国者治港”之后，白皮书所指的“反中乱港势力”已无法进入管治架构，无能力阻挠民主发展，但这次政纲却未提及如何发展政制。

第二个未提及的议题是区议会改革。自从区议员辞职潮后，目前全港450多个选区中，只有约150名区议员仍在任，后遗症亦陆续浮现，例如第五波疫情，派发物资、社区协作方面失去区议员协助，经过多番安排后，才由地区组织和社团协作派发物资。

李家超政纲提出加强与地区组织合作，在18区成立地区服务和关爱队伍，设系统性义工网络，在灾难时支援政府的地区工作。这方面虽然可以加强地区合作，但区议会作为民意代表，是官民沟通平台，难由义工性质的地区队完全取代。

第三个未触及的议题是修补社会撕裂。经过2019年修例风波，社会严重撕裂，不少人希望社会复合，重新出发。过去因警队出身而被认为是强硬派的李家超，自参选以来亦刻意放软身段，展示与民沟通姿态，而且政纲在国家安全亦一如所料较少着墨，只提到《基本法》23条立法。

林郑月娥参选之初强调要修补撕裂，被对手曾俊华反嘲她是“撕裂2.0”，结果不幸言中。李家超多次强调以团队精神解决问题，但社会内耗不断、人心未回归，李家超除了团结选委，更要团结全社会。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，上述三大问题要看能否做、是否合适做，例如政改其实一直在推进，完善选举制度就是其中重点，在进行如此大变化之后，相信中央政府需要时间巩固落实，短期内不会再有重大变化。

刘兆佳说，目前中央政府要壮大爱国力量，区议会不是重点，强化地区组织、建立地区网络更为重要，是利用这空间培植、壮大爱国力量，因此无论是政改或是区议会，都不想成为新一轮政治冲突和斗争的工具。

刘兆佳进一步说，《基本法》第97条只规定可设立非政权性的区域组织，并无法规定要设立区议会，可见《基本法》赋予权力特区政府设计地区行政工具，为特区政府服务。

至于社会撕裂，刘兆佳认为有两个层次，第一个层次是社会经济层面的撕裂，包括贫富悬殊、房屋土地问题、青年发展机会等，中央政府和特区政府都想尽力修补，李家超政纲亦多有提及。

然而，刘兆佳认为政治撕裂将无法修补，因为这是源于不同政治势力对中国共产党的基本立场。

他说，从中央政府角度要令反中乱港份子再无活动空间，而放弃、调整政治立场，如这些人坚持立场就要压制，因此称这是生死之斗无法妥协。

不过，刘兆佳指出，中央政府亦等待温和反对派转化为爱国阵营的改革者，但现阶段无法推进政治改革，因为政改意味可能放松限制。