中国卫健委：各地要设立“黄码医院”

中国国家卫健委昨天说，为保障急危重症患者的救治，要求各地设立“黄码医院”，开通云门诊，对危急重症的患者在核酸检测结果不明的情况下，及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域。

根据央视财经报道，卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年昨天在新闻发布会上说，“动态清零”和正常的经济发展、生产生活之间是相互协同的，不是相互对立的。“动态清零”有三个方面的子目标：一是身体健康、生命安全的保护；二是有效地保护经济发展、促进经济发展，使经济发展免受病毒和疫情造成的冲击；三是有效保护老百姓的正常生产生活。

具体如何统筹疫情防控和正常医疗服务，梁万年说，第一，保障急危重症患者的救治。国家卫生健康委部署要求各地设立“黄码医院”，开通云门诊，对危急重症的患者在核酸检测结果不明的情况下，及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域。医务人员严格落实首诊负责制和急危重症抢救的制度，做好个人防护，及时有效进行救治，不以任何理由推诿拒绝，延误治疗。

第二，要满足特殊群体就医的需求。对封控区内血液透析患者、放化疗等肿瘤的患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体，地方疫情防控部门要做好调查和统计，切实落实好连续的医疗服务保障；对长期服药的慢性病患者，可通过开具长处方等方式由基层医疗卫生机构做好服务。

第三，完善发生疫情地区的医疗保障。科学设置120等急救电话和便民服务的渠道，确保群众在紧急情况下，能够打得通、联系上、找到人、看上病。封控区和管控区安排专家团队，对有需要的人员提供咨询和评估；需外出就医的，要点对点接送，实施闭环管理。

第四，统筹医疗机构内部的疫情防控和医疗服务工作。进一步强化医疗机构内的疫情监测预警，发现确诊病例立即启动应急预案。对于发现病例的医疗机构，不能因疫情的处置一关了之，一封了之；在采取封管控措施后，迅速启动应急机制，全力保障急诊、透析室、手术室、重症监护室、分娩室等重点科室医疗服务的连续性，确保急危重症患者得到及时有效救治。

中国国家卫健委副主任李斌同天介绍坚持“动态清零”有关情况时说，目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻坚战初见成效，全国疫情呈波动下降趋势。

他说，从国际上看，一些国家选择了所谓的“躺平”，他们是两种免疫状况并存。一是通过自然免疫，也就是群体免疫，让人群自然感染，已经有比较多的民众感染了冠病病毒。另一个方面，他们也通过主动接种疫苗来获得主动免疫。

中国是一个人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总体不足，资源配置也不平衡，“一老一小”疫苗接种率总体上还不够高，面对疫情的反复冲击，如果采取与病毒共存的所谓“躺平”策略，医疗卫生资源将会面临严重挤兑风险，大量有基础病的患者、老年人、儿童、孕妇等人群的身体健康将会受到威胁。同时，对经济社会发展也会产生严重冲击。在这种情况下，必须坚持“动态清零”总方针，坚持策略和措施不动摇。

