人权新闻奖停办 逾百记者及得主联署促港外国记协解释

香港外国记者会（FCC）主席瑞凯德（Keith Richburg）本月25日发公告宣布暂停颁发人权新闻奖，以免误坠法网。逾百名记者和新闻奖得主联署FCC要求作出解释，但据悉至今尚未得到回应。

据网媒“香港01”报道，FCC主席瑞凯德本月25日发公告，指该会决定停止颁发人权新闻奖，有待作进一步检视。他说，香港新闻工作者过去两年一直在新“红线”下工作，当中存在很大的不确定性。该会因不希望在无意中触犯法律，故决定暂停颁奖。

有消息指，已被迫停运的香港《立场新闻》在中文组别共获九个奖项，同样已停运的香港媒体《众新闻》亦获得五个奖项。其他得奖媒体括香港《明报》、台湾《镜周刊》、《华尔街日报》、华盛顿邮报、美国有线电视新闻网（CNN）、卡塔尔半岛电视台等。作品议题包括香港国安法、新疆人权状况，以及缅甸和阿富汗政变等。

有逾百名记者和得奖者发起联署，表示对FCC停止颁发人权新闻奖的决定深感悲痛。联署者在信中提出四个问题，希望FCC详细解释、向公众讲真话。

目前已有135人参与联署，当中至少有14名以往得奖者及19名据报为本届得奖者。联署人在信中提出四大问题：

1）为什么FCC接受作品参赛，但在完成评审过程后，才取消今年的颁奖？

2）多家媒体透露，该决定与《立场新闻》获得多项奖项有关。为何将奖项授予现在已经不复存在的新闻媒体会构成风险，为何要向公众保密？

3）FCC有多担心今年的颁奖会违法？FCC觉得可能违反哪些法例，是否因该些奖项受到当局任何压力？

4）FCC是否正就今年的奖项咨询任何法律意见？

联署信亦写道，25年以来，人权新闻奖不仅表彰香港新闻业的卓越表现，亦表彰在人权受到严重威胁的大亚洲地区仍努力向世界报道的记者。这次FCC停止颁奖，且不作详细解释，令人怀疑是在新闻自由受压下的政治妥协，亦对冒生命及自由危险捍卫新闻专业的亚洲记者不尊重、不负责任。

该信最后提及，FCC的核心使命是捍卫香港和整个地区的新闻自由，但FCC对公众隐瞒事实的举动，造成了不必要的恐惧，敦促FCC向公众讲真话，并形容这是在“新常态”时代下，记者有义务做的事。据了解，联署发起人并未收到FCC任何回应。

FCC发公告不久后，多名FCC委员即发推文转发有关公告，并表示已辞去FCC职务，包括美国《华盛顿邮报》东南亚及香港分社社长马塔尼（Shibani Mahtani）、美国《大西洋》、《华盛顿邮报》等特约作家麦洛林（Timothy McLaughlin）、及FCC新闻自由委员会 纪宝莹（Jennifer Creery）等。

FCC前副主席、英国《金融时报》编辑马凯发推文说，FCC亦承认相关决定糟糕，但若FCC不想危及任何人，在国安法下似乎别无选择。