微博开放IP属地功能 多名博主与资料地址不符

随着一些互联网平台相继上线“用户IP地址显示功能”，不少大V都出现了IP属地与资料地址不相符的情况。一些分享海外趣事的博主，IP地址却在国内；而分享各省本地资讯的博主，有许多定位在湖南。

综合红星新闻和潇湘晨报报道，新浪微博前天全量开放评论展示发评IP属地功能，同时，也在微博用户的个人主页上线展示IP属地功能。

微博管理员称，此举是为了防止冒充热点事件当事人、蹭流量、传播不实信息等不良行为。一般，境外显示国家，境内显示到省市，且IP地址为强制显示项目，不支持手动开启或关闭。

这一功能开放后，不少认证为“本地资讯博主”、“海外资讯博主”的大V，出现了IP属地与资料地址不相符的情况。

其中许多海外资讯博主的IP地址显示在国内某省某地，这让网友们直呼“翻车”。以美国为例，从@美国妇产科医生 到@美国常春藤辣妹、@美国兔妈，他们的IP属地分别在中国的上海市、香港特别行政区和江苏省。

而上述三名博主微博自行填写的资料中，地址基本上都是“海外”“海外 美国”。

微博ID中带有“俄罗斯”的博主们，@俄罗斯事儿君、@俄罗斯彼得君、@疯狂的俄罗斯，这三位博主的认证都是“本地博主”、“海外资讯博主（俄罗斯）”。

在他们填写的微博资料中，地址都是“海外”或“海外 俄罗斯”，可IP属地显示，这三位分别在广东省、辽宁省和北京市。

粉丝超千万、微博2021十大影响力海外大V博主@英国那些事儿 ，其微博地址填写为“海外 英国”，但IP属地显示在广东省。还有@英国足球那点事，地址为“海外 英国”，但IP属地显示在上海市。

另一方面，一些微博ID中带着国内城市名的本地资讯博主，其IP属地不在这一个城市，而是位于湖南省。

以北京为例，@北京人的那些事、@北京吃喝玩乐事儿、@北京吃喝玩乐热攻略，这三位博主的认证为“本地资讯博主（北京）”“本地博主（北京）”，但他们的IP属地都位于湖南省。

从@广州吃喝玩乐汇集 到@深圳吃喝玩乐汇集 ，再从@成都身边新鲜事儿 到@成都美食生活搜罗 ，这些博主不仅是微博ID中带有某个城市的名字，连认证都是“本地资讯博主（XX）”，可他们的IP属地均在湖南省。

有网民调侃称，“公开IP属地，成了本地博主们心中的痛……”“看来宇宙的尽头是湖南。”