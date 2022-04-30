中国本月制造业PMI为47.4% 景气水平继续回落

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）发布，4月制造业采购经理指数（PMI）为47.4%，比上月下降2.1个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平继续回落。

根据中国国家统计局发布的数据，从企业规模看，大型企业PMI为48.1%，比上月下降3.2个百分点，降至临界点以下；中、小型企业PMI分别为47.5%和45.6%，均比上月下降1.0个百分点，继续低于临界点。

从分类指数看，构成制造业PMI的五个分类指数均位于临界点以下。其中生产指数为44.4%，比上月下降5.1个百分点，表明制造业生产活动明显放缓。新订单指数为42.6%，比上月下降6.2个百分点，表明制造业市场需求回落较大。

原材料库存指数为46.5%，比上月下降0.8个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为47.2%，比上月下降1.4个百分点，表明制造业企业用工景气度有所下降。供应商配送时间指数为37.2%，比上月下降9.3个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间明显放慢。

此外，非制造业商务活动4月指数为41.9%，比上月下降6.5个百分点，低于临界点，非制造业经营活动总体继续放缓。

分行业看，建筑业商务活动指数为52.7%，比上月下降5.4个百分点。服务业商务活动指数为40.0%，比上月下降6.7个百分点。从行业情况看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数继续位于扩张区间；零售、道路运输、航空运输、住宿、餐饮、房地产、居民服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数低于临界点。

数据还显示，4月综合PMI产出指数为42.7%，比上月下降6.1个百分点，低于临界点，表明中国企业生产经营景气水平下降幅度加大。