布林肯：印太经济架构未排除台湾

美国拜登政府筹组印太经济架构（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）被视为应对中国大陆竞争的利器，但积极争取参与的台湾始终未获得美国的正面回应。美国国务卿布林肯周四（28日）说，IPEF未排除任何人，包括台湾。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，美国众议院外交委员会周四（28日）召开国务院2023财政年度预算申请听证会，布林肯应邀出席作证时，针对共和党籍众议员华格纳（Ann Wagner）提问作出上述回应。

华格纳关切拜登政府在IPEF将台湾拒之门外，然后以“从未正式关闭参与大门”说法来掩饰不接受台湾加入的真正意图。华格纳说，台湾作为美国去年第八大贸易伙伴，也是亚洲最大贸易伙伴之一，拒绝台湾加入是“适得其反、危险”之举。

拜登2021年10月宣布将成立印太经济架构，加强美国与印太经济连结。台湾多次表达参与意愿。但路透社日前引述两名知情人士说，参议院财政委员会3月中举行闭门会议时，美国商务部长雷蒙多在会中透露，美国现阶段没考虑把台湾纳入IPEF。

美国贸易代表戴琪在与台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中近期视讯会谈中，也为谈及台湾加入IPEF事宜。

布林肯28日回应华格纳提问时说，IPEF将是开放且具包容性的，没有将任何人拒之门外的事，包括台湾。该架构目前正处于启动阶段，包括与数个潜在伙伴展开对话。美国将与区域几乎所有国家互动。

对于布林肯的说法，台湾外交部发言人欧江安昨天（29日）强调，台美双边经贸关系紧密，双方对于印太区域经贸发展也有共同的愿景与目标。台湾乐见拜登政府推动创立IPEF，外交部会协同境内经贸相关单位，致力与美国等区域理念相近伙伴加强合作，维护以规则为基础的区域经贸秩序，共同促进印太区域的自由、开放、稳定与繁荣。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）将IPEF形容为拜登政府印太经济战略的重中之重。台北数度表达有意参与，200名跨党派联邦众议员3月30日亦联名致函拜登政府，呼吁IPEF纳入台湾。