裴金佳任中国退役军人事务部党组书记

根据中国退役军人事务部微信公号消息，中央组织部有关负责人今天上午出席退役军人事务部领导干部会议宣布中央决定：裴金佳任退役军人事务部党组书记，孙绍骋不再担任退役军人事务部党组书记职务，另有任用。

公开资料显示，现年59岁的裴金佳是福建安溪人，1990年12月加入中国共产党，大学学历。裴金佳自1984年8月参加工作以来，在福建深耕长达34年。

裴金佳于1984年至1990年担任福建省厦门市财政局干部，先后兼任团总支副书记、书记。其间1985年至1988年参加厦门大学自学考试财经专业学习。

裴金佳在1990至1994年先后担任福建省厦门市开元区财政局副局长、局长；1994年至2003年历任福建省厦门市开元区副区长、开元区委常委、副区长，兼区财政局局长、开元区委副书记、区长。

2003年至2016年，裴金佳先后任福建省厦门市思明区委书记、厦门市副市长、 福建省南平市委副书记、副市长、市长、厦门市委副书记、市长、市委书记等职。2016年至2018年任福建省委常委、厦门市委书记。

2018年11月离开福建，担任中共中央台办、国务院台办副主任。

另据港媒《星岛日报》报道，孙绍骋将担任内蒙古自治区党委书记。据介绍，孙绍骋长期在中国民政部工作，曾任民政部副部长，后历任山东省副省长，山西省委常委、统战部部长、常务副省长、民政部常务副部长，2017年担任国土资源部党组书记，2018年3月机构改革，组建退役军人事务部，孙绍骋担任部长。