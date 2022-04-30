上海疫情趋平稳 新增病例均为隔离管控人员

中国上海市冠病疫情显现进一步稳定迹象，今天（4月30日）通报的所有阳性病例均为闭环隔离管控人员，没有在隔离管控区外发现阳性病例。

据“健康上海12320”微信公众号今天通报，上海市昨天（4月29日）新增本土冠病确诊病例1249例和无症状感染者8932例，其中985例确诊病例为既往无症状感染者转归，264例确诊病例和8932例无症状感染者在隔离管控中发现。新增一起境外输入病例也在闭环管控中发现。

所有阳性病例都是在隔离管控中发现，或是从以前已知的无症状病例中重新分类为确诊病例，意味着没有在隔离管控区外发现阳性病例。

另外，昨天也新增本土死亡病例47例，平均年龄82.4岁，最小年龄55岁，最大年龄101岁。47位患者有多种脏器严重疾患或肿瘤，包括前列腺肿瘤、胃癌、喉癌、肺癌及冠心病等。患者入院后，因恶性肿瘤或原发基础疾病进展，抢救无效死亡。死亡直接原因均为基础疾病。截至昨天，在定点医疗机构接受治疗的重型患者356例、危重型患者57例。

据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，在依据阶段性筛查结果后，昨天划定出的封控区和管控区与前日相比均有减少，防范区则增加。全市封控区涉及444万人，减少83万人；管控区涉及539万人，减少54万人；防范区涉及1378万人，增加了140万人。

赵丹丹还说，目前上海市定点医院和方舱医院的床位数从开始的比较紧张，已经转为紧平衡。据统计，近六天新增阳性感染者8万5832例，出院出舱13万1030例。下一步将持续根据分类、分级救治的原则，对定点医院、方舱医院的设置运行进行动态调整。

另外，针对上海目前商业网点节点和保供应恢复情况，市商务委副主任周岚介绍，截至昨天，主要保供电商平台大仓已恢复运营56个，开仓率80%；电商平台前置仓已恢复营业862个，开仓率73.3%。全市超市卖场营业门店总数1164家，营业门店比率72.4%。各主要业态保供人员在岗6万1402人。

她续称，下一步商务委将建立市、区商贸领域企业复工复市“白名单”，启用“复工复市人员返岗电子通行证”，逐步推行“线上集订集送”和“线下到店消费”服务模式，尽快恢复商业体系活力。