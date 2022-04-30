港公务员学院与北大合开公管硕士课程

香港公务员学院昨天与北京大学政府管理学院签署协议，合作为政区政府高级公务员开办公共管理硕士课程，首届课程预计于今年9月开始。

综合北京日报和星岛日报报道，北大此次课程专为具潜质的高级公务员而设，内容主要涵盖公共管理与领导技巧、国家与特区事务、全球事务与治理、社会调查与社会实践四大部分。每届课程为期两年，第一年须在北大全时间修业。

课程还会让学员赴大陆不同地域体会各方面发展，与大陆学者、官员及专业同行加强交流。第一届课程将于今年9月开始，香港政府每年安排约15名由各部门提名的高级公务员参加。

出席视频签约会议的国务院港澳办副主任黄柳权说，当今世界正面临百年未有之大变局，国家与香港发展的内外环境都发生了深刻的变化，面临着新的历史机遇和挑战，面临着新的历史机遇和挑战，需要加强学习和培训，大力提升治理体系和治理能力。

黄柳权指出，这次是港府首次在大陆高校为公务员团队专设的公管硕士课程，培养具有中国情怀、全球视野、能肩负“一国两制”事业使命的人才，别具意义。

香港公务员事务局局长聂德权说，北大是国家的顶尖高校，位列世界前茅，公务员能在北大修业，非常难得。项目更具有战略重要性，是培养未来公务员领导层的重点培训项目；港府透过持续选派优秀的高级公务员参与，培养治港人才，成为“知国情、懂世貌、明时局、能前瞻、敢创新”的公务员高层团队，落实好“一国两制”。



聂德权勉励参训人员通过课程好好装备自己，除提升公共管理现代技术及方法外，更重要是增强国家意识和战略眼光，具备胜任香港政府公共管理需要的综合领导能力，在各自岗位发挥积极作用，建设香港、贡献国家。

香港公务员学院于去年12月成立。为进一步提升公务员培训的质和量，港府筹划了学院多个重点培训项目，重中之重是加强公务员队伍对香港宪制秩序的了解。

