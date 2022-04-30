汇丰股东据传要求分拆亚洲业务 在香港单独上市

知情人士透露，汇丰控股（HSBC）最大的维权股东中国保险业巨头中国平安，已要求将该行的亚洲业务进行分拆，并在香港单独上市。

综合彭博社和路透社报道，知情人士透露，中国平安已和汇丰已就分拆亚洲业务并在香港独立上市的计划进行讨论。中国平安认为，此举将获得投资者的广泛支持，在香港独立上市也将能为汇丰银行的股东创造更多价值。

汇丰银行正在进行全球业务重组，旨在将其资源集中于发展亚洲市场，因为外界认为亚洲市场为汇丰提供了最佳的增长机会。汇丰也正准备将数十亿美元的资金转向亚洲，同时遏制或退出欧洲和美国的业务。作为这一转变的一部分，汇丰已经将其大部分高级管理层迁至香港。

根据汇丰年报，汇丰银行去年496亿美元（686亿新元）的总收入中，有52%是来自亚洲，其报告的税前利润中也有65%来自亚洲地区，而香港也是汇丰的最大市场。

自2017年底以来，中国平安就一直是汇丰的主要股东。根据路孚特（Refinitiv）数据，截至2月11日，平安持有汇丰8.23%的股份。

汇丰发言人未立即回复置评请求。平安发言人今天在电邮的声明中称，公司支持投资者提出的所有有利于汇丰银行运营和 "长期价值增长 "的改革建议。

一些分析人士此前也曾呼吁汇丰银行分拆其全球业务，认为该行在亚洲赚取了大量资金，但其全球网络只为汇丰带来额外成本，并没有带来足够收益。汇丰银行在伦敦和香港都设有总部。

爱尔兰股票经纪公司Goodbody的银行业分析师克罗尼（John Cronin）周五分析称，虽然同时在亚洲和欧洲立足，能让汇丰从中受益，但从政治角度看，这个提议仍有一定的道理。

路透社在去年的报道分析称，随着中美关系日趋紧张，在牵涉两国敏感的法律和政治问题上，中国政府对汇丰银行开始持不满态度。2016年，汇丰决定将其总部留在伦敦，在经过中国政府10个月的审查后，该行拒绝了将其重心转移回香港的方案。