中国三部门促拐卖妇女儿童嫌犯7月前投案

中国三部门发布通告，敦促拐卖妇女儿童嫌犯7月前投案自首，可减轻处罚。

据中国央视新闻客户端消息，为深入推进全国打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，依法严厉打击拐卖妇女、儿童犯罪活动，切实维护广大妇女儿童合法权益，中国最高人民法院、中国最高人民检察院和中国公安部近日联合发布《关于敦促拐卖妇女儿童相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》。

《通告》指出，实施或者参与拐卖妇女、儿童，收买被拐卖的妇女、儿童以及关联犯罪行为的犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2022年6月30日前自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚；犯罪较轻的，可以依法免除处罚。

在规定期限内拒不投案自首，继续实施拐卖妇女、儿童相关犯罪活动的，将依法从严惩处。犯罪嫌疑人要认清形势，尽快投案自首，争取从宽处理。

《通告》指出，对于窝藏、包庇拐卖妇女、儿童的犯罪人员，帮助转移、藏匿被拐卖妇女、儿童，或者为拐卖妇女、儿童犯罪提供出具虚假结婚证明、虚假亲子鉴定、虚假出生医学证明等帮助的，将依法严厉打击。

对聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童的，依法追究刑事责任。鼓励个人和有关组织积极举报、控告拐卖妇女、儿童犯罪，规劝在逃犯罪嫌疑人投案自首。

对举报人、控告人及其他有关证人，司法机关依法予以保护。对威胁、报复举报人、控告人，构成犯罪的，依法追究刑事责任。