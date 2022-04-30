北京乘坐交通工具将须持七日内核酸阴性证明

北京自5月5日起要求市民进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等，均须持有七日内核酸检测阴性证明。有特定防疫要求的，组织管理方可缩短核酸检测时间要求。

根据北京日报客户端消息，具体查验要求包括：有组织的活动方面，参加会议培训、文艺演出、体育赛事、团队旅游等有组织的聚集性活动，按照“谁组织、谁负责”原则，在扫码测温同时，查验48小时内核酸检测阴性证明及疫苗全程接种证明。

需预约的活动方面，对博物馆、图书馆、旅游景区等有预约要求的场所，预约时须提供7日内核酸检测阴性证明，入场时扫码测温并查验七日内核酸检测阴性证明。

自主性的活动方面，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、文化娱乐、体育健身、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，按照“谁管理、谁负责”原则，在扫码测温同时，查验七日内核酸检测阴性证明。

在医疗机构就诊方面，进入医疗机构就诊人员，在扫码测温同时，查验48小时内核酸检测阴性证明。对于急危重症等特殊情况，严格落实首诊负责制，不得以核酸检测结果不符合要求为由拒诊。

核酸检测阴性证明，以“北京健康宝”核酸查询结果或纸质报告为凭证，“北京健康宝”以核酸检测时间为准，纸质报告以报告时间为准。



此外，自5月3日起，北京市核酸检测对市民免费，所需费用由财政资金和医保基金共同负担。同时，进一步优化全市核酸采样网点布局，确保各区设立充足科学的采样网点，并及时向社会公布。