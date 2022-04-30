梁振英促大刀阔斧加快建屋

香港特首参选人李家超昨天（29日）公布政纲，当中提到要为土地房屋供应提速提效提量；中国全国政协副主席、香港前特首梁振英说，特首掌握大权，应大刀阔斧加快建屋速度。

据香港《星岛日报》今天（30日）报道，梁振英出席电视节目时说，规划审批权最终仍在特首会同行政议会手上，而非由城规会拍板，故审批发展时不能等待城规会处理。他认为政府若要加快造地建屋，就应放手做过去“不敢做”、“不想做”的事。

梁振英称，城规会在规划发展审批中所拥有的是次要权力，所以无需在任何议程中都纳入城规会，城规会无论提出要修改任何规划、或者经过商议后怎样修改，最终都是特首会同行政议会拍板。他认为，若特首与城规会互动时扮演更主动积极、重要的角色，审批发展流程将会快很多。

访问中，梁振英重申可在郊野公园边陲地带兴建安老院舍，认为这是为“疫后重建”的一大重点，既然社会已有共识要先解决院舍问题，不能够等疫情过去才行动。

李家超昨天首次发表参选政纲，提出强化政府治理能力、加快土地房屋供应、提升竞争力和建立关爱社会等四大纲领。

加快土地房屋供应方面，李家超认为需要精简目前程序、加强统筹，以多元方法寻求发展，会以基建先行，并提出研究就个别项目推行“公屋提前上楼计划”，作为一个短期应急措施，即使公共房屋项目配套未到位，也会先批准入伙，让申请人可以有选择，希望将上楼（入住）时间缩短一年。