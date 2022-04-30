中国拟要求理财公司每年至少一次全面评估

为了在理财公司内部建立更有效内控管理制度，中国银保监会拟要求理财公司至少每年进行一次全面评估。

据新华社报道，中国银保监会昨天（29日）发布《理财公司内部控制管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》）。

《办法》要求理财公司对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的内控制度体系，并至少每年进行一次全面评估；要求理财产品发行前履行内部审批程序，持续跟踪每只产品风险监测指标变化情况，开展压力测试并及时采取有效措施。

《办法》也将要求健全交易全流程管理制度，有效识别和控制相关风险；加强重要岗位关键人员管理，实施岗位责任制度和不相容岗位分离措施，开展投资交易应当使用统一配置的通信工具并进行监测留痕。

《办法》同时要求理财公司强化关联交易管理与风险隔离，对每笔投资进行独立审批和投资决策。

根据《办法》，理财公司应设立首席合规官，负责监督检查内部控制建设和执行情况，并可以直接向董事会和监管部门报告；实行证券投资全员登记制度，明确投资人员、交易人员名单，及时公示投资人员任职信息。

银保监会数据显示，目前共有29家理财公司获批筹建，其中25家获批开业。截至今年3月底，银行及理财公司理财产品合计余额28.4万亿元（人民币，下同，5.94万亿新元）。其中，理财公司产品余额17.3万亿元。

银保监会有关部门负责人称，理财公司作为具备独立法人资格的新型资管机构，有必要尽快构筑全面有效的内控管理制度。《办法》的发布实施，有利于统一同类资管业务监管标准，增强理财公司法治观念和合规意识，建立健全内控合规管理体系，推动理财行业形成良好发展生态。