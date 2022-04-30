驻港客机机组人员检疫期缩短 工会料更多人重返职场

香港特区政府日前公布明天（5月1日）起放宽旅客入境限制，昨天（29日）进一步公布，明天起放宽机组人员入境限制，客机机组人员抵港后检疫期由原定的七天缩减至三天。国泰航空本地职员工会说，港府调整措施后业界将有更多弹性，相信会有更多人重返职场。

据香港《明报》报道，机组人员入境限制明天起放宽，驻港客机机组人员抵港后，原定七天的酒店检疫期减至三天；驻港货机机组人员抵港后免检疫，但要在机场“检测待行”，核酸检测阴性才可离开。所有驻港机组人员都要自我医学监测，接受多次核酸检测，以及每日做快速测试等。此外，明天起所有由香港航空公司营运的往来香港航班，均须由已打满三针机组人员营运。

港府发言人说，机组人员若违规，其指定身份将取消，航空公司需负责监察其机组人员的行踪纪录并定期查核。发言人称，新安排将为香港航空、贸易和物流业等提供所需运作空间，呼吁航空业界继续外防输入，并保持香港国际航空枢纽地位。

国泰航空说，所有值勤机组人员已打满三针，因应多项调整，一直努力恢复更多航班。

国泰航空本地职员工会主席黄砚灏称，过去一段时间部分机组人员以自愿形式连续工作一段长时间、接受检疫再返回社区，但部分员工因家庭等未必愿接受安排，港府调整措施后业界将有更多弹性，相信会有更多人手可工作。

此前报道称，若检疫期减至三天，国泰可取消自愿工作，要求所有机组人员用四天完成一程长途航程后，回港隔离三天才放假。

此外，港府昨天也宣布取消对全球外游维持了两年多的红色警示。

自2020年3月因全球疫情，港府决定对所有海外国家或属地发出红色外游警示，但昨天说考虑到全球疫情主要由奥密克戎变异毒株引致，与香港有密切往来的国家或属地疫情水平已大致呈下降趋势，明天起取消对所有海外国家或属地就疫情发出的外游警示。

另外，香港检疫酒店增供应，5月初起九家社区隔离设施酒店将转为入境者指定检疫酒店，提供4000个房间。