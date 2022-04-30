王毅称愿同加勒比建交国在核心利益问题上相互支持

中国国务委员兼外长王毅昨天（29日）说，中国愿与加勒比建交国一道，在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持。

综合新华社和中新社报道，王毅昨天与九个同中国有外交关系的加勒比国家，包括多米尼加、安提瓜和巴布达、巴哈马、格林纳达、圭亚那、牙买加、苏里南、特立尼达和多巴哥以及巴巴多斯，通过视频方式举行外长会议。王毅和多米尼克代总理奥斯特里共同主持会议。

王毅在会上说，中加开启外交关系50年来，特别是中国国家主席习近平2013年访问加勒比以来，中加全面合作伙伴关系持续深化，各领域合作成果丰硕，树立了大小国家相互尊重、平等互利、共同发展的典范。

他续称，世界进入动荡变革期，中国和加勒比国家比以往任何时候都更需要加强团结、深化合作，并表示愿同各方共同促进和平发展，深化互利合作。

王毅称，与会各方形成广泛共识，包括增进政治互信，在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持；共同促进疫后经济复苏，推动共建“一带一路”；加强抗疫和医疗合作，完善公共卫生治理，中国将继续向加勒比国家提供抗疫物资和疫苗；携手应对气候变化挑战；进一步密切中加政策沟通，尽快举行中国和加勒比建交国外交部间第八次磋商，举行第二届中加反腐败执法合作会议，并与加方就举办第四届中国—加勒比经贸合作论坛保持沟通。

根据新华社新闻稿，加勒比与会者称中国是一个重要和可靠的发展伙伴，并强调加勒比国家坚决奉行一个中国政策，支持中国维护主权和领土完整，支持中国实现国家统一。与会者们称，加勒比国家支持并积极参与高质量的“一带一路”合作。

与会者也对“全球发展倡议”和“全球安全倡议”表示欢迎，认为中国提出的这两项倡议体现了中国作为大国的主导作用，并愿同中国一道，推动这两个倡议的实施，维护世界和平与稳定，形成全球发展的合力。

与会者也赞赏中国在国际事务中坚持正义，践行多边主义，并表示愿意与中国合作，加强团结，应对气候变化和其他全球挑战。