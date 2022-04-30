港中大研究：每四名康复者有三人患冠病长期综合后遗症

香港第五波疫情持续缓和，但各种冠病引致的后遗症却逐渐浮现。香港中文大学医学院院长陈家亮今天（30日）说，中大医学院研究后发现，香港每四名康复者中就有三人受冠病长期综合后遗症困扰，最常见是疲倦、失眠、记忆力差或脱发，促请医院管理局正视冠病长期后遗症所带来的潜在问题。

根据《星岛日报》报道，陈家亮在电台节目中表示，不时遇到冠病康复者反映很多身体上的不适，例如他们以往可以每天跑步一个多小时，但康复后爬两层楼梯已感乏力、并有持续咳嗽、失眠、记性转差等症状，但反复检测都显示已不带病毒，故医学界称之为“冠病长期综合后遗症”。

陈家亮引述中大医学院研究指出，香港每四名康复者便有三人受此后遗症困扰，最常见是疲倦、失眠、记忆力差或脱发。他说，中大辖下的香港微生物菌群创新中心已开展研究，分析超过1200个粪便样本的细菌基因，发现冠病长期后遗症患者拥有独特的肠道微生态，可称为“冠病长期后遗症型肠道微生态”，能用作预测冠病康复者罹患冠病长期后遗症的风险，或为持续症状的人士诊断是否患有长期后遗症。

陈家亮强调，冠病长期后遗症将对医疗及经济带来沉重的负担，认为情况不容忽视，并促请医管局正视长期后遗症的潜在问题，以确保香港医疗系统可更有效应对冠病长期后遗症的威胁。