台湾连三天新增病例破万 批准首款唾液快筛进口

台湾冠病疫情持续延烧，今天（30日）再通报新增1万5033起本土冠病确诊病例，连续三天单日新增确诊病例破万。因应疫情升温快筛试剂需求大增，台湾昨天批准首款唾液快筛进口。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天通报，台湾新增1万5149起确诊病例，其中本土病例1万5033起，境外输入病例116起，另通报三人离世。

通报新增本土病例中，仍以新北市最多，达5797起、其次依序为台北市3099起、桃园市2193起、台中市756起、基隆市715起、高雄市453起等。

根据指挥中心介绍，今天通报的三起死亡病例中，一人是男性，另两人是女性，年龄介于60多岁至80多岁，皆属重度感染个案和具慢性病史，均未完成疫苗接种。今天还通报新增三起重症个案和15起中症个案。

因应冠病疫情升温快筛试剂需求大增，台湾食药署昨天通过台湾首款一般民众可用的家庭用唾液快筛试剂可专案申请进口，该试剂由韩国制造，业者预计进口3000万份。

另外，从下周一（5月2日）起，台湾六岁至11岁儿童可开始接种莫德纳疫苗。台湾日前也通过了辉瑞儿童疫苗的紧急使用授权（EUA），且已经和辉瑞与BNT公司签约采购共计400万剂儿童型和成人型冠病疫苗，最快5月中旬抵台。