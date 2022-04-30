孙绍骋任中共内蒙古“一把手” 石泰峰另有任用

中共内蒙古自治区“一把手”换人，退役军人事务部部长孙绍聘接替石泰峰，出任内蒙古自治区党委书记。官方通报称，石泰峰“另有任用”。

据中国官媒新华社报道，中共中央决定：孙绍骋任内蒙古自治区党委委员、常委、书记；石泰峰不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。

据中国退役军人事务部微信公众号早前发布的消息，中央组织部有关负责人今天（30日）上午宣布中央决定，裴金佳接替孙绍聘出任退役军人事务部党组书记。

公开资料显示，现年62岁的孙绍骋是山东海阳人，1984年7月参加工作以来，长期在中国民政部工作，曾任民政部救灾救济司副司长、民政部优抚安置局副局长、局长。2009年4月，担任民政部副部长。

2012年至2014年，孙绍骋担任山东省副省长；2014年至2017年先后担任山西省委常委、统战部部长、副省长。

2017年2月，孙绍骋回到民政部任常务副部长，2017年5月担任国土资源部党组书记。

2018年3月机构改革，组建退役军人事务部，孙绍骋担任首任部长、党组书记，直至此次赴任内蒙古。

石泰峰是山西榆社人，1956年出生，曾长期在中央党校任职；调任地方后，他担任过江苏省委组织部长，江苏省委副书记、苏州市委书记，2016年出任江苏省长，晋升正部级。

2017年，石泰峰调往宁夏出任“一把手”，两年后履新内蒙古。在主政内蒙古期间，他展开涉煤反腐倒查20年，反腐政绩突出。在去年11月完成的内蒙古换届中，已满65岁的石泰峰连任“一把手”。